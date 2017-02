Juventus, l'ironia dei tifosi: «Per Inter Channel ha vinto 3-2 il Crotone»

TORINO - Una risata seppellirà le polemiche? Forse. La vittoria sul Crotone, nel pieno delle polemiche post Juventus-Inter, ha comunque ispirato i tifosi della Juventus che su Twitter hanno sfoderato ironia nei confronti di Inter Channel, al centro del caso con il famigerato "video inedito". «La Juve vince 2-0 ma secondo un filmato di Inter Channel ha perso 3-2», twitta @jerrylor. Mentre l’opinionista bianconero Massimo Zampini offre una variante: «Intanto su Inter Channel spunta un clamoroso video con la classifica aggiornata: l'armata nerazzurra sarebbe 15 punti sotto». Di @AndBardellotto il tweet: «Finisce così, 2 a 0 a Crotone, Juve che sale a +7 su Roma, +9 su Napoli e +15 sull'Inter ma per questo aspettiamo conferme da Inter Channel». Considerati alcuni momento di Crotone-Juventus non esaltanti, @GMVillanova ironizza doppiamente: «Non invidio quelli di InterChannel che dovranno rivedersi frame per frame tutta #crotonejuve. Un lavoraccio». E @mastroif prima di esultare per l’1-0 invita alla calma: «Aspettiamo però un video di Inter Channel per convalidare il goal di Mandzukic».