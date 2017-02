La Roma vince in Spagna, Pjanic festeggia con Strootman

Il centrocampista della Juventus mette un like su Instagram al suo ex compagno di squadra twitta

ROMA - La bella prestazione della Roma in Europa League non è passata inosservata neanche a Torino. Il 4-0 al Villarreal ha fatto felici i tifosi della Roma e anche Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus, infatti, al termine della partita ha messo un like al post su Instagram di Kevin Strootman. «Grande lavoro di squadra stasera», ha scritto l'olandese, per la felicità dei romanisti e anche degli ex.

