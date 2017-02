Juventus, Chiellini: «Polemiche arbitrali? Solo chiacchiere da bar»

TORINO - «Il Napoli? So cosa ha detto. Sono chiacchiere da bar, domenica ho visto Inter-Roma. Ho visto una squadra che ha dominato perché più forte. Poi ho letto i commenti e si parlava di episodi arbitrali e non dei campioni della Roma. Questa sera stanno facendo lo stesso». Anche Giorgio Chiellini dice la sua sulle polemiche che hanno animato la semifinale di andata di Coppa Italia. «Son gli altri che si stancano, sprecano così energie nervose. Peggio per loro, e spero che il Napoli non le sprechi per sabato – ha dichiarato a Rai Sport -. Poi hanno il Real Madrid, non ci crederà nessuno ma da italiani speriamo che sia azzurri che Roma vadano avanti. Ma solo in Europa».

PARAGONI - «Chi fa così cerca alibi? Io tre settimane fa feci un’intervista prima di Juventus-Inter e a me viene da ridere quando lo fanno i tifosi, meno quando lo fanno gli addetti ai lavori».