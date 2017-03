Juventus | Bonucci: «Allegri? Devo pagare una cena alla squadra...»

MILANO - «Dopo il chiarimento tra me e Allegri, va meglio di prima. Da quello che succede di negativo bisogna tirare fuori il positivo. Sono abituato a lottare. Quanto accaduto ha cementato ancora di più il gruppo». Lo ha detto il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, durante la presentazione del torneo 'Amici dei bambini'. «La mattina dopo è stata peggio della sera prima. Per me era finita lì - spiega Bonucci - come per il tecnico. Poi, c'è un gruppo a cui dare conto e un allenatore che decide per il bene del gruppo. Ho accettato la decisione tant'è che devo pagare una cena la prossima settimana».

Bonucci racconta anche di come ha vissuto, dalla tribuna, la partita contro il Porto, in Champions League: «Ero seduto in una postazione in mezzo ai dirigenti e non riuscivo a vedere la partita come volevo. Non riesco mai a stare seduto, voglio sempre stare dentro e mi sono appoggiato qualche minuto a uno sgabello che era lì. Quei 90' li ho vissuti male, ma è servito a me e a tutti. Ha alzato l'attenzione, come ha detto l'allenatore, in un momento in cui serviva». Bonucci chiude poi con una battuta sul proprio futuro e su quello di Allegri: «Non so se il nostro tecnico va in Premier, io sono patrimonio della società ed è la società che deciderà se tenermi».