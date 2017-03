Juventus, Higuain sfida la maledizione Donnarumma

TORINO - Quattro confronti diretti, mai un gol. Parlando di un bomber implacabile come Gonzalo Higuain, la statistica suona strana. Eppure i numeri non mentono: nelle quattro occasioni in cui la porta avversaria era difesa di Gigio Donnarumma, il Pipita non è mai riuscito a lasciare il segno. Pochi portieri in Italia possono vantare tale dato: stasera l’argentino proverà a invertire la tendenza, sfruttando l’effetto Stadium e la voglia di tornare al gol dopo essere rimasto a bocca asciutta per due giornate di campionato di fila. Un’altra rarità per un attaccante spietato come il Pipita. Finora Donnarumma è sempre riuscito a neutralizzarlo, sia quando Higuain vestiva la maglia azzurra numero 9 del Napoli sia in bianconero.

