Rincon, Higuain, Dani Alves e Dybala in Nazionale. «La banda merita un attimo di respiro»

TORINO - La sosta per le Nazionali solitamente va di traverso agli allenatori della Serie A. Massimiliano Allegri, tecnico dei campioni d’Italia che “vedono” il sesto scudetto consecutivo, nel tweet post vittoria in casa della Sampdoria ha scritto: «Compatti anche nelle difficoltà: vittoria importante, riposiamoci in questa sosta per essere carichi in un aprile importantissimo!». Come se i bianconeri potessero staccare la spina. Invece… Eccoli sparsi per il globo. I sudamericani (Rincon, Dybala, Dani Alves e Higuain) viaggiano assieme. Saranno impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. La Joya sarà visitata dai medici dopo l’uscita dal campo prematura a Marassi. «La banda merita un attimo di respiro», postano i fantastici quattro su Instagram. Ma in realtà non c’è sosta per loro. E quindi la speranza della Juventus che punta alle due gare con il Napoli e a quelle con il Barcellona è che tornino… sani e salvi. Casa e allenamento torinese, invece, per Claudio Marchisio e Giorgio Chiellini (infortunato), non convocati da Gian Piero Ventura. Quasi un'anomalia...