Dybala sta bene ma i tifosi della Juventus sono preoccupati

TORINO - «Roba da matti. Che diavolo fa laggiù Dybala? Si rischia un serio infortunio se si forza la situazione». Questo è uno dei commenti dei tifosi della Juventus sul "caso" Dybala. L'attaccante è in Argentina e resterà a disposizione della nazionale nonostante le sue condizioni fisiche che, per fortuna, non sembrano così preoccupanti. Il responso positivo dei medici, però, non basta a tranquillizzare i sostenitori bianconeri: «La Juve non sa farsi rispettare. Dybala e' infortunato perché sostituito nel primo tempo di Genova, per quale ragione deve andare in Argentina? Gli esami della Juve che lo paga non vanno bene? E' una questione di rispetto e la Juve si fa mettere i piedi in testa. Allucinante». Altri allargano la questione ai colleghi della "Joya": «Spero solo che non esca un altro caso Pjaca in nazionale..che magari lo facciano giocare non al massimo della condizione fisica». Insomma, la sosta per le nazionali non ha distratto i tifosi che seguono con attenzione le vicende "planetarie" degli uomini di Allegri. In attesa del rush finale di stagione.

ARGENTINA, CONTRATTURA PER DYBALA