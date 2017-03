Calciomercato, Tolisso: «Non ho firmato per la Juventus»

ROMA - «Non ho firmato nulla con la Juventus». Così Tolisso, centrocampista classe '94 del Lione, parla in un'intervista concessa a L'Equipe delle indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero ad un passo dal club bianconero. Il giocatore, interrogato sul proprio futuro, ha così risposto: «Io sono sotto contratto con il Lione fino al 2020 e mi trovo bene qui. Un accordo con la Juventus? No, non ho firmato nulla con la Juve». Le sue sembrano parole di circostanza visto che in realtà la trattativa fra il club italiano e quello francese è tutt'altro che arenata. La Juventus, che si è vista respinta un'offerta da 30 milioni di euro più bonus, avrebbe deciso di inserire nella trattativa anche Lemina che piace moltissimo al Lione. L'apparente chiusura di Tolisso è dettata anche dal fatto che il Lione è ancora in corsa per il terzo posto in campionato (che garantirebbe l'accesso al playoff di Champions League) e per Europa League dopo aver eliminato la Roma.

