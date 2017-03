Rincon mette Pjaca con le spalle al muro nel derby in casa Juventus

TORINO - Rincon mette Pjaca con le 'spalle al muro'. Questo il verdetto un po' a sorpresa del duello a 'WallBall' tra il centrocampista venezuelano (arrivato in bianconero a gennaio dal Genoa dopo aver rifiutato il Milan) e il più tecnico fantasista croato. In un Tweet della Juventus le immagini della sinfolare sfida. Eppure non è la prima volta che Rincon regala spettacolo al di fuori delle partite ufficiali, come nel recente gol segnato da dietro la porta in allenamento.

