Pjaca ko, le nuove opzioni: variabile Dybala. E Marchisio...

TORINO - E ora Massimiliano Allegri cosa farà? Di sicuro, da buon toscanaccio ottimista per natura, non si perderà in inutili elucubrazioni su ciò che Marko Pjaca avrebbe potuto garantirgli senza l’infortunio di martedì. Ha già voltato pagina, il tecnico bicampione d’Italia, consapevole del fatto che le armi in attacco non manchino, a patto di saper dosare le forze a disposizione. Forze di primissima classe, s’intende: quattro attaccanti per quattro ruoli. Come Paulo Dybala, reduce dal ko di Marassi prima della sosta e da una trasferta intercontinentale fatta più di esami medici e corsette disinteressate nelle Pampas argentine che non di partite giocate. Perché, quanto ai minuti trascorsi in campo, la Joya è rimasta all’asciutto. Allegri - mettiamola così - se ne compiace e valuta le diverse opzioni in ballo, la prima delle quali è tenere in panca una delle quattro stelle e riconsiderare l’impiego di Claudio Marchisio in pianta stabile nel 4-3-3. Già, il modulo che - Allegri dixit - sarebbe preferibile (in alternativa al 4-3- 1-2) qualora il sudamericano marcasse visita: «Dybala è l’unico che può giocare con il doppio mediano. Gli altri possono sacrificarsi, però quando Dybala non c’è bisogna giocare con un centrocampo a tre». Ecco...

STAGIONE FINITA PER PJACA

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport