Juventus, Pjaca già al lavoro! Ha iniziato la riabilitazione

ROMA- Marko Pjaca ha solo voglia di recuperare bene e tornare in campo. Il croato della Juventus, operato venerdì scorso al crociato anteriore e menisco esterno del ginocchio destro, ha già iniziato questa mattina la riabilitazione a Villa Stuart. «Grazie a tutti quelli che negli ultimi giorni sono stati con me. Il vostro supporto vale molto. È una motivazione in più per un recupero ancora più rapido. Ringrazio anche la fantastica equipe medica di Roma», è stato il suo messaggio dopo l'intervento. Ora Pjaca ha davanti circa sei mesi di lavoro per recuperare al meglio. La Juventus potrà averlo nuovamente a disposizione dalla prossima stagione.

