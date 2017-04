Juventus, John Elkann: «Cinque stagioni incredibili. Risultati magnifici»

TORINO - "Un futuro brillante è esattamente quello che sta costruendo anno dopo anno la Juventus". Lo afferma John Elkann nella lettera agli azionisti di Exor, la holding che controlla anche la squadra bianconera. "Il Club - ricorda Elkann - ha chiuso la scorsa stagione con fatturato in crescita (388 milioni) e utili (4 milioni), ma soprattutto con un magnifico risultato sportivo: il quinto scudetto consecutivo, cosa che lo colloca sullo stesso piano della più grande Juventus di tutti i tempi, quella del 'quinquennio d'orò degli anni '30. Abbiamo vissuto cinque stagioni incredibili, giocate al J-Stadium, la 'nostra casà - come la chiama il presidente del Club, mio cugino Andrea Agnelli - che è stato inaugurato nel settembre 2011".

INVESTOR DAY - Exor terrà il primo Investor Day il 5 ottobre nei nuovi uffici della Fondazione Agnelli, ha annunciato sempre John Elkann nella lettera agli azionisti: "In occasione del 150° anniversario della nascita del fondatore, il senatore Giovanni Agnelli - spiega - abbiamo deciso di trasformare la sua casa nel centro di Torino nei nuovi uffici della Fondazione Agnelli. Da quando è stata istituita in suo ricordo 50 anni fa, è diventata una delle principali istituzioni filantropiche in Italia, capace di dare un notevole contributo nel corso degli anni allo sviluppo dell'Italia. Saremmo felici di mostrarvi questo cambiamento e per questo abbiamo deciso di ospitare qui il primo Investor Day annuale di Exor il 5 ottobre 2017".