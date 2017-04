Caceres compie 30 anni, gli auguri della Juve: «Trenta candeline da Pentacampione»

TORINO - La Juventus festeggia Martin Caceres, che oggi compie 30 anni, con un video e un messaggio sul proprio profilo Twitter. «Trenta candeline da Pentacampione...Tanti auguri, Martin Caceres!»: così il club di Torino ha voluto rendere omaggio al difensore uruguayano. L'avventura del difensore in bianconero comincia nell'estate del 2009 quando, a soli 22 anni, arriva a Torino in prestito dal Barcellona. Al termine della stagione torna in Spagna, per vestire la maglia del Siviglia, ma nel gennaio 2012 è di nuovo alla Juventus, questa volta a titolo definitivo.