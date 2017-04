Papà Higuain: «Gonzalo alla Juventus per colpa di De Laurentiis»

TORINO - Le polemiche dopo il secondo round della semifinale di Coppa Italia a Napoli non si placano e ad alimentarle, dopo il nervosismo mostrato da Gonzalo Higuain (criticato da Ciccio Graziani) martedì sera al San Paolo, e ad alimentarle ora - dopo le 'punture' del fratello-manager - è Jorge "El Pipa" Higuain. L'ex difensore argentino sa cosa significa essere un calciatore, ma soprattutto sa cosa significa passare da un club al suo rivale più odiato. Dal Boca Juniors al River Plate, con in mezzo un anno al Brest, in Francia, dove nel 1987 è nato il 'Pipita', Gonzalo. Per papà Jorge, dunque, non c'è da sorprendersi per l'accoglienza riservata al figlio a Napoli. «Il calciatore è preparato a queste cose - ha detto l'ex difensore al 'La Pagina Millonaria Radio' -. Il Napoli è l'unica squadra della città e quindi sono molto legati ad essa. C'è amore e odio a Napoli. Quando ha preso la decisione di andarsene per i brutti rapporti con il presidente (De Laurentiis, ndr), la gente non l'ha presa bene. Ci sta, è il folklore del calcio». Il discorso passa poi all'argomento della Nazionale argentina e Higuain senior reagisce alle critiche riservate spesso al figlio in Patria: «La gente si preoccupa di cosa fa un attaccante, se segna oppure sbaglia i gol invece di pensare alle cose serie del Paese. Delle critiche con lui non ne parlo, ha 29 anni ormai ed è super professionale».

