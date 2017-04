Juventus Club Doc Day, Agnelli: «Per voi sarò sempre Andrea»

TORINO - Allo Juventus Stadium si è svolto il Club Doc Day 2017, l'evento che annualmente raduna nella Casa bianconera centinaia di tifosi, in rappresentanza dei numerosissimi Club Doc presenti in Italia e all'estero. A fare gli onori di casa, in questa occasione così speciale, c'erano il Presidente Andrea Agnelli, il vice-Presidente Pavel Nedved e il CEO Giuseppe Marotta. Il numero uno bianconero, che ha ricevuto una vera e prorpia standing ovation, ha voluto salutare i circa 330 partecipanti all'evento, provenienti da 282 diversi Club Doc, compresi i rappresentati di 18 Club internazionali, provenienti da 14 differenti paesi: «Per voi io sono e sarò sempre Andrea, primus inter pares per i tifosi, perché come tifosi siamo tutti uguali e io sono il primo tifoso della Juventus. Oggi siamo qui, a Casa nostra, ed è un piacere accogliere voi, i primi portatori di juventinità dentro e fuori dal campo. È grazie a voi, che si possono svolgere tutta una serie di attività che aggregano gli juventini e li portano ad essere ancora più vicini a noi, quindi l'applauso che voi mi dedicate, va dedicato a tutti voi!».

