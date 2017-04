Juventus, Higuain: «Una partita in meno per arrivare allo scudetto»

PESCARA - «Questa è una vittoria importante, una partita in meno per raggiungere il sesto scudetto consecutivo, che è il nostro obiettivo». Così l'attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, ha commentato la vittoria contro il Pescara grazie alla sua doppietta. E sul pareggio della Roma non fa calcoli: «Noi dobbiamo pensare partita per partita, e guardare soltanto noi stessi». Poi uno sguardo alla Champions League: «Dobbiamo stare calmi e riposarci bene e preparare al meglio la partita contro il Barça, una sfida durissima. Andare in semifinale sarebbe davvero molto importante».