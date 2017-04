Juventus, Allegri rassicura su Dybala: «C'è una distorsione, ma ha quattro giorni per recuperare»

Il tecnico: «Non si può andare a Barcellona e giocare per lo 0 a 0: l’obiettivo non è segnare un solo gol, ma farne almeno due» twitta

PESCARA - "Il pareggio della Roma chiude i giochi scudetto? Al momento i giallorossi possono ancora arrivare a 90 punti, quindi la strada è lunga. Ma prima cominciamo a pensare a mercoledì, poi ritorneremo a pensare al campionato". Massimiliano Allegri continua a essere prudente parlando della corsa al titolo della Juve che, dopo il successo a Pescara, si porta a+ 8 sulla Roma. "Dybala? Ha preso una botta, c'è una distorsione ma mancano quattro giorni e bisogna essere ottimisti - aggiunge il tecnico a Premium Sport -. I ragazzi sono stati bravi a portare a casa la vittoria, ma bisognava fare meglio nella gestione della palla. Sono partite che con un episodio si possono ribaltare: bisogna stare più attenti ma nel complesso abbiamo fatto bene". La testa ora è a mercoledì per il ritorno di Champions. "A Barcellona bisognerà essere ancora più aggressivi di come siamo stati a Torino - dice il tecnico bianconero a Premium Sport -: bisogna avere coraggio, lucidità e giocare per fare gol. Non si può andare lì e giocare per lo 0-0: l'obiettivo non è segnar e un solo gol, ma farne almeno due".