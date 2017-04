Juventus, Cuadrado: «Oggi vittoria da 5 punti. Il Barcellona? Ecco il piano»

TORINO - Juan Cuadrado è soddisfatto della vittoria a Pescara: «Sapevamo - ha detto ai microfoni di Jtv - che oggi dovevamo fare risultato a tutti i costi per cercare di stare più lontani possibile. Oggi questa partita è da 5 punti, perchè la Roma ha pareggiato e dobbiamo sempre cercare di stare sempre più lontani possibile da quelle che stanno dietro. Sono contento per oggi e cerchiamo di fare risultato nelle altre partite che mancano».

CON HIGUAIN - «C'è intesa tra me e Higuain? Sì, l'ho notato, poi lui mi dice sempre, "guardami dietro, guardami dietro". Piano piano cominciamo a capirci anche con Dybala, so che sono lì e anche se non guardo la devo mettere perchè ci arrivano».

ORA IL BARCELLONA - «Mercoledì c'è il Barcellona? Sì, sarà una partita difficilissima, come sempre. Conosciamo la loro forza, sono dei campioni che sicuramente avranno la carica di ribaltare la partita. Ma noi dobbiamo andare lì con la consapevolezza che anche noi siamo una grande squadra e possiamo giocarcela contro di loro».

IL SEGRETO - «Le ripartenze saranno l'arma in più? Sì, parte tutto dallo stare ordinati, tutti, come una squadra, poi cercare di approfittare degli spazi che possono lasciare loro».

