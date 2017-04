Juventus, Luis Enrique: «Il Barcellona può fare 3 gol in 3 minuti»

BARCELLONA - Luis Enrique prepara un’altra remuntada, dopo quella con il Psg, stavolta con la Juve dopo la sconfitta per 3-0 dell’andata: «Ricordiamo bene la partita del Psg, era difficile perché dovevamo essere calmi però al tempo stesso dovevamo andare a buon ritmo e essere frenetici senza palla. Con la Juve la circostanza è simile: bastano 3 gol stavolta, sapendo che il rivale un gol può farlo, dovremmo farne 5. Dovremo creare occasioni rete gol, ci possiamo riuscire, ma ci vuole una buona attitudine. Vogliamo vivere una notte come quella di tre settimane fa. Forse dovremo calmare i giocatori e frenare la loro eccitazione. E godersi una grande serata contro un grande rivale, sapendo che sarà difficole ma possiamo vincere.



CAMP NOU DECISIVO - «Il messaggio che mando è che i tifosi hanno un’altra opportunità di vivere una nuova notte storica. Sappiamo che il Barca può fare 3 gol in 3 minuti. E’ una eliminatoria, ma siamo consapevoli che non abbiamo nulla da perdere, la Juventus ha teoricamente la semifinale in tasca e può decidere se difendersi e attaccare. Noi dobbiamo invece solo attaccare, attaccare, attaccare». Miracolo? Per Luis Enrique è un termine forte: «E’ già successo altre volte di rimontare, tuttavia la parola miracolo potete utilizzarla voi». A chi chiede se avrebbe voluto più tempo per preparare la super sfida, risponde con una battuta: «Avrei voluto andare in vacanza alle Maldive per spiegare cosa fare ai giocatori... Ma il tempo è quello, sappiamo già cosa fareQuello che è chiaro è che rischieremo. Il sistema è indifferente, dipende dallo stato dei giocatori, puoi soffrire o no a livello difensivo, ma ci troviamo in una fase in cui le altre squadre fanno gol con una certa facilità, allora dobbiamo migliorare. Siamo in una dinamica negativa e dobbiamo cambiare.



NOTTE MAGICA - Allegri aveva detto che al Camp Nou la Juve cercherà altri gol. Così replica Lucho: «La Juve non so, se Allegri ha detto che vuole fare gol allora i miei calcoli sono sbagliati, ne dovremo realizzare 6 di gol... Spero sia una notte magica per tutti i tifosi. Mascherano si è allenato, quindi domani sarà disponibile. E’ possibile qualsiasi cosa nel calcio, però abbiamo bisogno che tutti i giocatori siano al massimo, Messi giocando anche al 25% ci darebbe tantissimo perché è un giocatore unico». Sul Pipita Higuain: «Non fatemi dire niente, non è il giorno giusto per motivare Higuain, i calciatori bianconeri sono tutti molto bravi. Devo motivare quelli del Barcellona. Se pensiamo alla partita di Torino penso che la Juve aveva disputato un bel primo tempo e noi cercheremo di migliorare, ma la Juve è una squadra che sa giocare con e senza il pallone ed è difficile contro una formazione di questo livello. Una rimonta così complicata e così recente come quella con il Psg mi invita a essere ottimisti, a fare accorrere i tifosi allo stadio per creare un’atmosfera di pazzia sportiva in cui i nostri giocatori possano dare il meglio».