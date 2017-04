Nessuna come la Juve

Ai piedi di questa Juve maestosa: miglior difesa della Champions (solo 2 gol subiti) e miglior difesa del campionato (20). Unica squadra italiana ad aver raggiunto 7 volte la semifinale della Champions. In 5 delle precedenti 6 ha poi centrato la finale. I bastioni di questa squadra sono granitici. Nessuno riesce a scalfirli. Nemmeno i migliori al mondo. E questo si chiama spet-ta-co-lo, perché annichilire qualunque attacco con la musicalità di una fase difensiva pianificata in ogni dettaglio diventa piacere per gli occhi e non sterile resistenza. Mai in affanno, mai la sensazione di Fort Apache, sempre la serenità di una gestione organizzata, coinvolgente tutta la squadra, con le colonne unite a rimbalzare senza affanno qualsiasi velleità degli assalitori. Il Barcellona del tiki taka e dei gol non ha segnato una rete alla Juve.

Nella storia della Champions è avvenuto solo in altre due occasioni: nel 2012-13 col Bayern Monaco e nel 2007-08 col Manchester United. La Juve non subisce gol in Europa da 531 minuti, al momento la striscia più lunga della competizione. Chiamatela pure blindatura, come evoluzione del catenaccio, orgoglio e storia del nostro calcio. Resistente a tutto e interpretato con tale sublime pienezza da sollevare rimpianti solo per le numerose occasioni avute e sciupate per chiudere il confronto al Camp Nou con un successo che sarebbe stato ampiamente legittimo. Lustratevi gli occhi, la Juve ha appena cominciato. Nessuna è come lei.