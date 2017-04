Juventus: Dybala sfida Del Piero, l'arbitro sarà Buffon

TORINO - Del Piero contro Dybala si farà. Nata come una battuta nel post partita di Atalanta-Juventus, ora è una vera sfida. L'ex leggenda bianconera e l'attuale eroe dello Stadium scenderanno in campo per una gara sui calci di punizione. E per una sfida mitica serve un arbitro d'eccezione. Portiere e giudice sarà Gigi Buffon che su Twitter ha accettato l'invito di Del Piero: «Scegliete posto e ora», ha risposto l'attuale capitano della Juventus.

