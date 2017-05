Juventus, Dani Alves: «Siamo felici di poter fare la storia»

Il terzino brasiliano mette però in guardia la squadra: «Contro il Monaco non sarà una passeggiata. Non abbiamo ancora conquistato la Champions» twitta

TORINO - «Dobbiamo sempre cercare di migliorare ma all'inizio della stagione volevamo arrivare in questo momento con la possibilità di vincere in tutte le competizoni. Siamo felici di poter fare la storia». Dani Alves traccia già il primo bilancio in bianconero. «Il pericolo più grande di questa semifinale è pensare di aver vinto la Champions - dice il terzino della Juve a Premium Sport -. Abbiamo eliminato il Barcellona ma la Coppa non l'abbiamo ancora conquistata, la competizione non è finita. Dovremmo essere al 100%: le motivazioni non mancano perché da un po' di anni la Juventus non vince in Europa. Non possiamo sbagliare».

SUL MONACO - «A Monaco non sarà una passeggiata: loro giocano a calcio senza preoccupazione e noi dovremo essere tranquilli e concentrati per raggiungere la finale».