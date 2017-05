Bentancur, tecnico Boca Juniors: «Non so se andrà al Mondiale U-20»

TORINO - Secondo il tecnico del Boca Juniors, la partecipazione di Rodrigo Bentancur al Mondiale Under 20 è tutt'altro che certa, nonostante sia stata ormai ufficializzata la convocazione del neo-acquisto della Juventus nella rosa dei 21 giocatori chiamati dal ct dell'Uruguay per disputare la Fifa World Cup U-20, in programma in Corea del Sud dal 20 maggio all'11 giugno 2017. Le date in questo caso sono molto importanti, come fa capire lo stesso Guillermo Barros Schelotto, alla guida del club da cui la Juve ha acquistato il giovane talento: "Abbiamo tempo fino al 15 maggio per rispondere".

INCASTRI DI DATE - L'allenatore della squadra argentina ha affermato che comunicherà "in modo tempestivo all'Associazione uruguaiana cosa intende fare con il calciatore" in vista della competizione; ma è probabile che Schelotto voglia aspettare fino all'ultimo momento disponibile, il già citato 15 maggio appunto, perché il giorno prima (14 maggio) il Boca Juniors ha in programma l'attesissimo Superclasico contro il River Plate. In generale, il tecnico xeneize vorrebbe spingere il suo club ad evitare di privarsi del centrocampista per circa 7 partite. Ricordiamo che ad aprire il torneo per la nazionale Celeste sarà proprio la sfida Italia-Uruguay, che si disputerà il 21 maggio (ore 20.00 locali) a Suwon.

