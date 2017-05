Buffon: «Morata, fosse rimasto sarebbe il migliore della Juventus»

TORINO - Alvaro Morata, oggi al Real Madrid, ricorre spesso nei rumors di mercato che riguardano il club bianconero. Alvaro e la Juventus potrebbero presto rincontrarsi, ma da avversari visto che il Real Madrid e i campioni d'Italia sono in netto vantaggio per assicurarsi il passaggio alla finale di Champions League di Cardiff. Nel frattempo il capitano bianconero Gigi Buffon, interpellato da Real Madrid Tv per il programma "Campo de Estrellas" ha ricordato i due anni dello spagnolo alla Juventus e dell'ottimo giudizio che aveva dell'uomo Morata: «Alvaro ci ha messo un paio di mesi ad adattarsi, come è normale. Ha capito perfettamente come giocare nel campionato italiano che è molto diverso da quello spagnolo e la Juve gioca in maniera diversa rispetto al Real Madrid».

IL MIGLIORE DELLA JUVE - «Mi è dispiaciuto molto che Morata tornasse al Real perché perdevamo un grande talento in un'età nella quale poteva consacrarsi e maturare definitivamente. Diventare il miglior giocatore della Juventus. Il destino lo ha premiato, la vita è questa, se lavori bene la vita ti dà delle soddisfazioni».

ALVARO, RAGAZZO D'ORO - «Tutti i ragazzi che non sono ancora maturi vivono ogni situazione all'estremo. O con grande gioia o si deprimono facilmente se non va bene. Alvaro aveva pensieri negativi in quel periodo. - ricorda Buffon - Abbiamo parlato perchè mi dispiaceva, era un ragazzo che mi piaceva, volevo aiutarlo, dargli sicurezza. Meritava l'aiuto di un compagno, soprattutto se dall'altra parte vedo un ragazzo che si sforza tanto, si impegna e soffre...mi è venuto spontaneo aiutarlo. Se fosse stato un ragazzo disinteressato non mi sarebbe importato. Se ho fatto quello che ho fatto è stato per il grande affetto che ho nei suoi confronti. Il gol che ha fatto nella finale di Coppa Italia è il gol migliore che ha segnato con noi. Le cose che gli ho detto erano giuste perché se le meritava».