Juventus, Allegri richiama Kean: è pronto per il derby

TORINO - Lo richiama per portarlo in panchina, o addirittura per farlo giocare. Moise Kean lascia il ritiro dell'Italia Under 17 del ct Bigica per tornare a Torino, come ha comunicato la stessa Figc attraverso il suo sito ufficiale (vivoazzurro). Allegri lo convocherà probabilmente in serata per il derby, nella prima lista dei convocati, infatti, il suo nome non figura. La Juventus lo aspetta. Kean aveva già deciso il primo match del girone contro i padroni di casa della Croazia (1-0) ed era atteso da un ulteriore esame di maturità contro i pari categoria della Spagna (domani 17,45). Match che non giocherà, perché domani sera potrebbe servire ad Allegri nel derby.