Sub 20, Bentancur volerà in Corea con l'Uruguay

TORINO - Non era nella foto di gruppo della nazionale uruguaiana sbarcata in Corea per il Sub 20. Oggi è arrivata l'autorizzazione del Boca Juniors. Rodrigo Bentancur, nuovo acquisto della Juventus, partirà per l'Asia il prossimo 15 maggio per partecipare alla manifestazione mondiale deille nazionali baby. Rodrigo Bentancur sta chiudendo la stagione con il club argentino ma il suo desiderio era quello di raggiungere i compagni che, tra l'altro, giocheranno proprio nel girone dell'Italia.

#Sub20 | Boca Jrs. cederá a Rodrigo Bentancur y el futbolista viajará el 15/5 rumbo a Corea. Lo confirmó Jorge Clemente, dirigente de Boca. pic.twitter.com/2qh7M79Hfi — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 7, 2017