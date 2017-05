Juventus, Dybala show a Edicola Fiore: «Zidane modello. Totti mito come Buffon»

ROMA - «Zidane è uno di miei modelli. E Totti è un mito come Buffon». E' un Paulo Dybala scatenato quello che stamattina è intervenuto alla trasmissione Edicola Fiore, in onda su Sky. L'attaccante della Juventus si è prestato con ironia a tutte domande, soprattutto in vista della sfida di domenica sera a Roma: "Totti e Buffon sono due leader e campioni assoluti. Totti è un mito: è la verità. Non conoscono Francesco di persona, ma come Buffon sono leader e campioni assoluti, eterni. Se mi vedo in campo fino a 40 anni come loro? Non lo so". Poi svela una curiosità: "Ho fatto il passaporto grazie a una bisnonna piemontese di mia mamma. Zidane? Si è uno dei miei modelli e può essere che gli assomigli, ma dovete dirmelo voi".