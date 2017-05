Chelsea campione, la Juventus fa i complimenti a Conte

1 di 6 Successiva

TORINO - Dal fischio finale di West Brom-Chelsea in poi. E chissà ancora quanti complimenti arriveranno sui social network (e privatamente) ad Antonio Conte. L'allenatore italiano vince alla sua "prima" in Premier League dopo 90 minuti pieni di tensione ma dopo una stagione da leader. Sempre. E a pochi istanti dal termine e dall'ufficialità del titolo è arrivato il tweet della Juventus per il suo ex condottiero: «Congratulazioni al Chelsea e ad Antonio Conte per il successo in Premier League». Ecco una carrellata dei messaggi social per la vittoria in Premier.

Congratulazioni al @ChelseaFC e ad Antonio Conte per il successo in @premierleague ! — JuventusFC (@juventusfc) May 12, 2017