Juventus, i convocati di Allegri: Marchisio c'è

TORINO - Alla fine Allegri ha deciso di portarlo a Roma. Claudio Marchisio fa parte della lista dei convocati dell'allenatore della Juventus per la sfida ai giallorossi nel posticipo della 36ª giornata di Serie A. Il Principino, in dubbio fino all'utlimo per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, dovrebbe comunque partire dalla panchina. Allegri, però, non ha voluto farne a meno: Rincon è il favorito per una maglia da titolare contro la Roma all'Olimpico. Invece rimane a Torino Khedira che verrà salvaguardato anche in vista della finale di Coppa Italia per la quale potrebbe rientrare tra i disponibili.

