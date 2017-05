Zeman: «Finale Champions? Tiferò per la Juventus»

TORINO - Zdenek Zeman torna a parlare alla Iene. Dopo tanti anni (l'ultima intervista è del 2004, quando era sulla panchina del Lecce), il "boemo" si è seduto di fronte alle telecamere del programma di Italia Uno. Il tecnico del Pescara si è aperto parlando di tutto: dall'addio al calcio di Totti, fino alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. A Cardiff non ci sarà ma Zeman sa già per chi farà il tifo: «Spero che vinca la Juventus. Sarebbe bello vederla alzare la coppa a Cardiff contro il Real Madrid». Dopo Cassano («Vorrei vincesse soprattutto per Buffon»), dunque anche Zeman spinge i bianconeri per la finalissima in Galles. E poi, incalzato dalla sfilza di domande delle Iene, risponde senza dubbi: «Certo che andrei ad allenare la Juventus ma loro non mi chiameranno mai». Vecchia storia, divisioni difficili da ricucire dopo quanto avvenuto nello scandalo doping svelato proprio dal boemo: «Se oggi c'è ancora un abuso di farmaci? Allora avevo le carte e potevo dirlo. Oggi no e non posso dire niente». Lui e Moggi, due anime diverse. Dopo quelle accuse è cambiata la carriera di Zeman: «Sì, è cambiata, ma non per il volere di Luciano Moggi. Fu per colpa del sistema»

TOTTI - Poi, sempre alle Iene, Zeman parla di Francesco Totti. Del suo addio al calcio e della sua relazione con Spalletti: «Francesco non ha nessuna colpa in questa storia. Così come Spalletti, la colpa è della società. Cosa ha sbagliato Spalletti? Uno che ti ha inventato come allenatore (Totti) lo devi aiutare. Bisogna saperlo gestire un giocatore così». Quasi sembra impossibile immaginarlo, ma Totti smetterà con il calcio: «Francesco giocare un altro anno ma bisogna vedere come si sente. Farlo venire a Pescara? Non lo chiamerei mai perché lui appartiene alla Roma». L'intevista andrà in onda domenica su Italia Uno.