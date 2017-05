Juventus, caso ultrà: Agnelli ascoltato in tribunale

TORINO - Andrea Agnelli è stato a Palazzo di giustizia, a Torino, per testimoniare al processo di 'ndrangheta Alto Piemonte. Al presidente della Juventus (per circa 40 minuti) sono state poste delle domande sui suoi presunti contatti con uno degli imputati Rocco Dominello, che secondo le accuse riuscì a proporsi come rappresentante della tifoseria organizzata con l'obiettivo di entrare nel business del bagarinaggio. Agnelli ha sempre negato di avere avuto rapporti diretti con lui. L' audizione di Loris Grancini, capo ultrà dei Viking, è avvenuta in mattinata.

Nessuna pressione di tipo mafioso né su di lui né su nessuno dei 700 dipendenti della Juventus, quattro o cinque incontri con Rocco Dominello e altri capi ultrà per normali questioni di tifoseria. E' stato questo, secondo quanto è trapelato, il contenuto della testimonianza di Andrea Agnelli al processo di 'ndrangheta Alto Piemonte. Dominello è l'imputato che, per l'accusa, tentò di infiltrarsi nel business del bagarinaggio per conto delle cosche. Agnelli avrebbe detto di non saperne nulla, descrivendo Dominello - sempre secondo quanto si apprende - un rappresentante della tifoseria molto garbato: «Agnelli ha confermato di aver incontrato Rocco Dominello insieme ad altri ultrà -hanno detto gli avvocati Domenico Putrino e Ivano Chiesa - e poi anche da solo, per ricevere un regalo natalizio. Mai ricevuto pressioni da parte di Dominello. Anzi, lo abbiamo tenuto in considerazione perché era amico di Conte. Ma mai nessuna pressione»

AGNELLI IL 18 MAGGIO ALL'ANTIMAFIA