Carrera: «Tifo Juventus. La eviterei volentieri in Champions League»

MOSCA - Non è stato solo l'anno di Antonio Conte. Anche Massimo Carrera ha vinto un titolo all'estero: il suo Spartak Mosca ha trionfato nel campionato russo. "Erano sedici anni che non vincevamo, era un'impresa difficile ma con la mia passione ho trasmesso l'idea di calcio italiano, fatto di sacrificio e passione, ed i giocatori mi hanno seguito sin dall'inizio", ammette l'ex Juventus a Radio Anch'io Sport su Radio Uno. "In Champions League spero di evitare la Juventus, è forte ed io sono un tifoso con il dna bianconero. Ma l'importante è fare questa competizione con lo Spartak".

JUVE KO A ROMA - "Non me l'aspettavo, poteva essere una partita determinante per poter pensare alle due finali che hanno da giocare. Ogni tanto ci sono dei cali di tensioni difficili da spiegare e che capitano anche contro volontà dei giocatori, ed era meglio portare a casa il risultato per chiudere il campionato".

LA TELEFONATA A LONDRA - "Con Conte ci siamo complimentati a vicenda, ma non avevo dubbi che anche in Inghilterra potesse avere successo. Magari ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, ma con la sua passione ha saputo trascinare i giocatori: lo ritengo uno dei migliori allenatori del mondo".