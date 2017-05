Del Piero: «Roma? La Juventus non ha sbagliato partita»

TORINO - «La Juventus non ha sbagliato partita». All'indomani del ko dell'Olimpico che ha rimandato la festa scudetto, un ex di lusso come Alex Del Piero assolve la squadra campione d'Italia. «Ieri la Juve ha giocato una buona partita - dice a margine della conferenza stampa di G-Expo insieme a Leonardo, Lorenzo, Capello e immobile -. È anche andata in vantaggio. Ma la Roma l'ha ripresa subito è questo è stato importante. La Juve comunque è una squadra solida e Allegri non è da criticare. È tanto che fa turnover proprio per arrivare a questo momento della stagione con i giocatori in forma. Vedrete che la Juve saprà prendere i lati positivi da questa sconfitta» ha concluso.

