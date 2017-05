Juventus, Marchisio: «Non possiamo sbagliare, ancora due finali»

TORINO - «Due finali da giocare con il massimo della concentrazione: non possiamo sbagliare». Il giorno dopo la vittoria in Coppa Italia, lo juventino Claudio Marchisio sposta l'attenzione sul finale di campionato, in attesa poi della finale di Champions League. «In queste ore ci siamo goduti la vittoria - spiega il centrocampista ai microfoni di Sky Sport -. Dopo la partita con la Roma abbiamo parlato, come sempre durante la stagione rispondiamo con grandi reazioni alle brutte sconfitte». Con l'avvicinarsi della fine della stagione le possibilità di rimediare agli errori diminuiscono sensibilmente: «Prima c'era del tempo per reagire alle sconfitte, adesso non abbiamo più del tempo e abbiamo risposto alla grande conquistando la Coppa Italia».

