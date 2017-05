Arezzo-Juventus 1-5, il tabellino della partita

Chi c'era in campo quel giorno? I protagonisti della promozione nel match decisivo twitta

TORINO - Eccolo il tabellino del 19 maggio 2007. Il giorno che riporta in serie A la Juventus, il giorno che segna il ritorno del club più titolato d'Italia. I protagonisti di quella vittoria e la cronaca, in numeri, di quel 5-1 con i voti in pagella:

AREZZO - JUVENTUS 1-5

MARCATORI: pt 19’ Del Piero, 34’ Chiellini, 45’ Floro Flores; st 4’ Chiellini, 31’ Del Piero, 42’ Trezeguet.

AREZZO (4-4-2) Bremec 5; Capelli 5, Ranocchia 5.5 (1’ st M. Conte 5), Terra 5.5, Barbagli 5 (7’ st Togni 5) ; Bondi 6.5, Bricca 5.5, Di Donato 6, Croce 5.5; Floro Flores 6.5, Martinetti 6 (37’ st Grabbi ng). A disp.: Lancini, Sussi, Roselli, Vigna. ALLENATORE: A. Conte 5.5. AMMONITI: Ranocchia.



JUVENTUS (4-4-2) Buffon 6.5; Zebina 6.5 (25’ st Birindelli 6), Boumsong 5 (32’ st Kovac ng), Chiellini 7, Balzaretti 6; Marchionni 7 (37’ st Palladino 6.5), Zanetti 6.5,

Marchisio 7, Nedved 6.5; Trezeguet 6.5, Del Piero 7. A disp.: Mirante, Giovinco, Bettega, Zalayeta. ALLENATORE: Deschamps 7. AMMONITI: Boumsong.

ARBITRO: Rizzoli di Bologna 6.

RECUPERO TEMPO: pt 2’; st 1’.

SPETTATORI: 9700 per 338.550,65 euro.