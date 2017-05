Duello in chiave Juventus. Mandragora vs Bentancur: chi è il nuovo Pogba?

TORINO - Appuntamento in Corea del Sud per il debutto nel mondiale Under 20 dell’Italia che sarà impegnata contro l’Uruguay, una delle squadre favorite del torneo, essendo campione del Sudamerica. Si gioca domani, domenica, alle ore 13. E sarà tutto da gustare in chiave Juventus il duello di centrocampo tra Rolando Mandragora e Rodrigo Bentancur. Il capitano azzurro: «Realizzeremo il nostro sogno partita dopo partita». Di fonte, come detto, si troverà il futuro compagno in maglia bianconera. Bentancur è definito il Pogba dell’Uruguay e Fox Soccer l’ha messo in copertina accostandolo appunto all’ex fuoriclasse della Juve, ora al Manchester United. «L’ho visto spesso giocare con il Boca e con la Celeste - dice Mandragora - e non vedo l’ora di affrontarlo». Bentancur è costato oltre 9 milioni e si aggregherà alla squadra di Allegri per il ritiro estivo. Poi il club deciderà se tenerlo o darlo in prestito per una stagione per farsi le ossa. Con Paul Pogba si decise da subito il lancio tra i grandi e fu una mossa azzeccata.