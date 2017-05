Dybala accende Juventus-Real Madrid: «Ce la giochiamo alla pari»

MILANO - Autografi, selfie, entusiasmo. E tecnologia. Pomeriggio al Samsung District per Paulo Dybala, l'argentino della Juve protagonista della stagione bianconera e ambassador di Gear S3. A Milano il campione juventino grande protagonista dell'ultimo scudetto e della vittoria in Coppa Italia, Dybala ha incontrato i propri tifosi presso la Smart Home del Samsung District, tra il prevedibile entusiasmo a pochi giorni dalla finale Champions.

LA CARICA - "Partiamo alla pari: non dovremo confrontarci con un solo grande campione, ma con una squadra. Daremo il meglio, e se loro sono forti noi abbiamo una grande difesa: finora ognuno di noi ha fatto il massimo per aiutare la squadra, e ora ci manca solo un obiettivo". Paulo Dybala avverte il Real Madrid: a Cardiff la Juve se la giocherà a testa alta e per la vittoria della Champions è un 50 e 50. "Siamo tranquilli, abbiamo grande voglia, mancano ancora 10 giorni ma abbiamo già cominciato a lavorare molto bene - racconta a margine di un evento a Milano - Dobbiamo avvicinarci senza nervosismo, dobbiamo impostarla come abbiamo giocato le altre partite di Champions finora. Tutti sanno che partiamo alla pari, non solo noi. E tutti noi siamo legatissimi al progetto Juventus e a questo gruppo".