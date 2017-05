Audero: «I miei compagni mi hanno aiutato»

TORINO - Bologna-Juventus, partita indimenticabile per Audero. Il portiere fa il suo esordio in serie A e ringrazia, subito, i suoi compagni: «Sono stati gentili con me. Mi hanno sostenuto in questa partita che per me era molto importante». In diretta su J-Tv, Audero risponde sugli insegnamenti di mister Filippi: «Lui e Buffon mi hanno insegnato a restare sempre concentrato, soprattutto in partite dove per 70 minuti no succede nulla»