Sturaro: «Il mio voto? Non gioco neanche a Fantacalcio»

TORINO - Sturaro, ai microfoni di J-Tv, ha parlato dopo la vittoria contro il Bologna. Sì la vittoria del Dall'Ara ma anche la finale di Cardiff tra le curiosità del fine partita: «Da lunedì cominciamo a pensare a Cardiff. Meritiamo di vincere questa Champions League perché abbiamo fatto una stagione fantastica, lontano dalle nostre famiglie. Combatteremo alla morte. Ora ricarichiamo le batterie». Rosa e carattere, un finale di stagione da grande squadra: «La Juventus è una squadra attrezzata per vincere, per raggiungere grandi traguardi. Anche oggi abbiamo vinto da Juve, soffrendo e giocando con determinazione. Noi siamo consapevoli di quello che vogliamo». Poi un pensiero ai due baby: «Kean e Audero? Mi piacerebbe tornare anche a me indietro e riprovare le stesse emozioni che hanno vissuto qui a Bologna. Il mio voto? Non mi interessa, non gioco neanche al Fantacalcio...»