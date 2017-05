Barzagli: «Champions? Ci crediamo, siamo consapevoli della nostra forza»

TORINO - Andrea Barzagli, al termine del match contro il Bologna, già pensa alla Champions: «Un buon allenamento, non era facile oggi - dice il difensore della Juventus - Il primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica anche per il caldo, ma ci stava. Nel secondo tempo, il gol ci ha svegliato. Champions? A Cardiff non mancheranno né motivazioni né energia, da domani ci penseremo. Due anni fa siamo arrivati in finale con meno consapevolezza di oggi, ora possiamo giocarcela con tutti e ce la giocheremo. Ci crediamo tanto: andremo lì per fare come nelle ultime gare che abbiamo giocato in Champions».

ALLEGRI: «IL REAL? DIETRO CONCEDE»