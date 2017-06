Primavera Juventus, i 23 convocati di Grosso per le final eight

TORINO - Per la Juventus inizierà domani la fase finale del campionato di Primavera. La squadra allenata da Grosso sfiderà nelle final eight la Sampdoria di Pedone, con l'obiettivo di staccare il pass per le semifinali. Calcio d'inizio alle ore 15.30 allo stadio "Ricci" di Sassuolo, la gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSport.

I CONVOCATI - Sono 23 i convocati bianconeri per la final eight, in partenza per l'Emilia Romagna proprio in queste ore. Questa la lista: Beruatto, Bove, Caligara, Clemenza, Coccoli, Del Favero, Galtarossa, Kanoute, Leris, Loria, Marricchi, Merio, Mosti, Muratore, Ndiaye, Nicolussi, Rogerio, Matheus Pereira, Semprini, Toure, Tripaldelli, Vogliacco, Zeqiri.

LA LISTA DELLA SAMPDORIA - Sono venticinque i giocatori convocati invece dalla Sampdoria: Cavagnaro, Krapikas, Piccardo, De Nicolo, Doda, Gilardi, Leverbe, Oliana, Pastor, Romei, Tissone, Tomic, Veips, Baumgartner, Cioce, Criscuolo, Ejjaki, Gabbani, Perrone, Tessiore, Balde, Cuomo, Curito, Gomes Ricciulli, Testa.