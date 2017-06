Juventus, il giornalista gli ricorda le finali perse, ecco come risponde Higuain...

CARDIFF - Per avere un'idea di come sia carica Gonzalo Higuain vale la pena raccontare un piccolo retroscena di qualche giorno fa, quando al media day della Juventus, il Pipita ha risposto a decine di giornalista. A un certo punto, durante una delle ultime interviste, un collega gli ha ricordato la sua fama (nata soprattutto in Argentina) di uomo con scarso feeling con le finali. Higuain ha sbuffato, lo ha guardato storto e tra il serio (molto) e il faceto (poco) gli ha sibilato: «Bene, se segno a Cardiff, però, non ti azzardare più a chiedermi mezza intervista». E se ne è andato.

COME A LUGLIO- D'altra parte questa storia delle finali sta iniziando a seccarlo. Un po' come a inizio stagione, quando tutti gli imputavano di non essere in perfetta forma fisica e ha risposto con una stagione strepitosa per gol e sacrificio per la squadra.