«Juventus all'obitorio»: bufera per il post del prefetto di Pisa

TORINO - "Tradito" dalla passione per il calcio. Anzi per l'Inter e la anti-juventinità. È bufera per il post su Facebook del prefetto di Pisa, Attilio Visconti, pubblicato per ironizzare sulla sconfitta bianconera nella finale di Cardiff contro il Real Madrid. Sabato sera però quelle poche righe, poi rimosse con tante scuse, comparse sulla bacheca del suo profilo, spesso usato per comunicare direttamente con i cittadini, non sono piaciute a molti. La notizia della gaffe è stata pubblicata stamani dal quotidiano Il Tirreno.

IL POST - Articolato ironicamente come se fosse un dispaccio delle forze dell'ordine, nel titolo del post si leggeva: «Sconfitta clamorosa» Poi la località dell'evento con la sintesi del fatto: «In Cardiff (Galles) Juventus veniva attinta da 3 colpi che ne provocavano il crollo. La stessa veniva, infine, mortalmente attinta da ultimo umiliante colpo che ne decretava la clamorosa sconfitta. Salma traslata presso obitorio di Bristol in attesa esame autoptico. Mondo informato in diretta televisiva. Ordine pubblico regolare nonostante siano stati individuati numerosi gruppi di tifosi interisti in stato di euforia. Situazione seguita».

REAZIONI - Il commento è rimasto per un po' sulla bacheca del prefetto che poi, viste le notizie che arrivavano da Londra e gli incidenti di Piazza San Carlo a Torino, ha rimosso il post sostituendolo con uno più "istituzionale": «Le notizie che continuano ad arrivare da Torino ci impongono di sospendere definitivamente qualsiasi satira relativa alla partita tra Real Madrid e Juventus. Purtroppo dobbiamo cancellare le ludiche emotività e riconcentrarci sul nostro quotidiano impegno di contrastare con ogni mezzo la colonizzazione delle menti che il terrorismo vuole imporre all'occidente. Ma non molleremo mai». Infine: «È evidente - ha detto poi Visconti - che era uno scherzo, uno sfottò tra tifosi. Una sciocchezza da non strumentalizzare".