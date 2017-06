Caro Allegri, le scrivo. La Juventus era scarica?

TORINO - Caro Allegri, innanzitutto complimenti per la straordinaria stagione. Lo è stata davvero, non è la solita retorica che ormai veste pure le più insignificanti performance sportive. E lei ha dei meriti sostanziali nei successi bianconeri, le cui prestazioni sono diventate più avvincenti dopo il passaggio al 4-2-3-1, sua intuizione («notturna», ci aveva confessato) che ha ribaltato la Juventus portandola in una nuova dimensione europea. E complimenti per la signorile gestione della sconfitta di sabato, senza alibi cervellotici e con quel giustissimo «grazie» ai suoi ragazzi, nonostante in quell’occasione avesse la condivisibile voglia di strozzarne alcuni, contenuta dal suo modo calmo di esercitare la leadership, che poi è il più efficace di tutti. È suonata invece più stridente la sua irritazione contro chi dava la Juventus per «favorita», dando l’impressione che considerasse questa la ragione principale della sconfitta.

Ci permetta di dissentire...Ci permetta di dissentire: il favore o lo sfavore del pronostico non ha mai segnato un gol, senza considerare che quasi tutti i protagonisti del calcio si vantano in continuazione di non «leggere» né «ascoltare» parole, opere e opinioni dei media. Inoltre se qualcuno aveva dato favorita la Juventus prima della finale contro il Real era per un atto di fiducia nei confronti del suo lavoro e del talento dei suoi uomini, si trattava insomma un complimento. D’altra parte è stato lei stesso, e ripetutamente durante le settimane di avvicinamento, a esorcizzate la «negatività nei confronti della Champions League che aleggia da tempo nell’ambiente juventino». Per altro, ci era sembrata un’ottima mossa perché è l’ora che, una volta per tutte, questa storia della Juventus «non adatta a questa competizione» venga seppellita dalla fantozziana etichetta di boiata pazzesca insieme alla «maledizione Champions».

Converrà, infatti, che le finali si perdono o si vincono non in base ai favori del pronostico o un fantomatico «dna europeo», ma perché si affrontano nel modo sbagliato, perché le si prepara male, perché ci si arriva scarichi o stanchi e perché tutti questi fattori causano errori che uno come Cristiano Ronaldo difficilmente condona. Infatti, invece di sentire stizziti rimbrotti a chi aveva dato la sua squadra per favorita, sabato notte ci sarebbe piaciuto sapere se, per esempio, la Juventus non sia arrivata nella peggiore condizione psicologica alla finale di Cardiff, scaricata dall’attesa di dodici snervanti giorni, trascorsi dalla partita scudetto con il Crotone. E se proprio lo scudetto non abbia risucchiato troppe energie mentali, poi venute a mancare contro il Real Madrid. Piccola annotazione statistica a riguardo: su sette finali perse, sei sono arrivate dopo la vittoria del campionato (‘73, ‘97, ‘98, ‘03, ‘15 e ‘17), mentre le due vinte sono coincise con stagioni in cui la Juventus si era defilata dalla lotta scudetto (‘85 e ‘96).

Le confessiamo che vedere, nell’allenamento della vigilia, i giocatori della Juventus centrare pochissime volte lo specchio della porta nelle prove di tiro ci era parso un segnale di poca tranquillità interiore. Così come i volti apparsi tiratissimi nei primi piani televisivi durante l’inno della Champions. E una cattiva condizione psicologica sarebbe una spiegazione logica del crollo verticale, avvenuto dopo il secondo gol del Real, quando la Juventus ha iniziato a sfumare dal campo. E ci sarebbe piaciuto capire il motivo, ammesso che ce ne sia uno, della mancata partecipazione di tutti alla fase difensiva, Il marchio di fabbrica del suo sistema di gioco che, come spesso ha ricordato, non è «un modulo, ma un atteggiamento». Perché nella partita più importate è venuta a mancare l’arma più affilata a sua disposizione? E perché questo è accaduto all’improvviso nella ripresa? È stato forse un calo di energie, dopo aver speso troppo nell’arrembante e perfetto primo tempo? E, infine, se è il caso di preoccuparsi o no, nel vedere Higuain rispettare, ahimè, l’unico pronostico giusto della vigilia (quello secondo cui non è un uomo da finali) e Dybala rimpicciolire fino a sembrare un promettente Primavera, non il ragazzo che reggeva paragoni pesantissimi.

Per fortuna ci sarà tempo per riflettere e rispondere a queste domande. L’unica buona notizia nello sconforto della notte di Cardiff è la definitiva conferma che sarà l’allenatore della Juventus anche nella prossima stagione, nella quale farà certamente fruttare la lezione di sabato sera, puntando dritto alla finale di Kiev, pedalando con la sua efficace «‘alma» in tutte le tappe intermedie, la prima delle quali sarà il mercato. La sua Juventus ha sempre imparato dalle sconfitte, traendone energie e insegnamenti, senza mai ripetere due volte lo stesso errore. Il che, fra un anno, potrebbe farla ridiventare...favorita nell’eventuale finale di Kiev. Ma stavolta magari non lo dirà più nessuno. Buone vacanze e a presto.