Nainggolan: «Ecco perché i tifosi della Juve mi odiano»

Il centrocampista della Roma: «Mi beccano in continuazione? Forse lo fanno perché non sono mai andato da loro» twitta

ROMA - «Juventus? Nella finale di Champions in campo due squadre importanti. Il Real Madrid ha dimostrato di essere la più forte, la differenza è stata fatta dalle individualità offensive». Arriva un altro commento del centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, dopo la sconfitta della squadra di Allegri nella finale di Champions League al Millennium Stadium di Cardiff. E poi torna a parlare dei tifosi bianconeri: «Mi beccano in continuazione? Forse - dice il Ninja ai microfoni di Premium Sport - lo fanno perché non sono mai andato da loro. Se mai ci andrò? Ormai dove vado, a questo punto... (sorride, ndc)».

SPALLETTI-INTER E FUTURO - «Spalletti? Parliamo di un allenatore che ha dimostrato di essere bravo, di aver ottenuto punti importanti conquistando la Champions. Non c'è niente da dire. Il futuro? Di mercato non voglio parlare in questo momento: manca un mese, sono tranquillo. Ne ho già parlato abbastanza. Io ho dato, ho fatto, ho mantenuto le promesse, ora non tocca più a me. L'Inter? Ripeto: quello che voglio l'ho già detto».