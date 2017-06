Juventus, Buffon: «Potrebbe essere l'ultimo anno»

TORINO - Alla vigilia di Italia-Liechtenstein, Gianluigi Buffon parla del suo futuro: «Potrebbe essere l'ultimo anno e voglio farlo da protagonista».

Poi, a SkySport, ha aggiunto: «Italia-Liechtenstein partita da goleada? Non vogliamo mancare di rispetto agli avversari, inoltre si darebbe un segnale di rilassatezza alla squadra. Vogliamo vincere, ma dobbiamo fare una grande prestazioni. Il risultato verrà da solo». Sul futuro in Nazionale e nella Juve, Buffon ha le idee chiare: «Se con Donnarumma e Szczesny mi stanno preparando la pensione? Sì, è anche giusto. Non sono eterno, non ho mai pensato di esserlo. Ho sempre pensato al gruppo, una società deve tutelarsi e pensare al meglio. La Nazionale e la Juventus sono più importanti di me. Allenare la Nazionale? Ho detto nel passato che non mi sarebbe piaciuto fare l'allenatore, ma probabilmente il ct sì perché è meno impegnativo e ti fa staccare dalla quotidianità del campo dopo una carriera intensa».