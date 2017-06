Schick, due ragazze e una Vecchia Signora

TORINO - Della sorella Kristyna ormai si conosce (quasi) tutto, modella apprezzata e già affermata, molto attiva sui profili social dove ama mettere in mostra tutta la sua provocante bellezza, poco invece si sa di Hana Behounkova, la fidanzata di Patrik Schick. Giovanissima, di Praga, è la classica ragazza della porta accanto, tutta acqua e sapone, che non ama i riflettori su di sé. Lunghi capelli castani, occhi da cerbiatto, ha seguito in Italia Patrick e lo marca stretto. Molto amica di Kristyna, si è appassionata anche al calcio: entrambe sono state avvistate sugli spalti di Marassi, con indosso la maglia di Schick, intenta a tifare.