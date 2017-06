Da Dybala a Buffon fino a Bonucci, Marchisio e Allegri: la Juventus piange Erika

TORINO – Se il piccolo Kelvin ce l’ha fatta ed è ormai fuori pericolo, Erika Pioletti è stata invece costretta ad arrendersi, vittima a 38 anni di un’assurda morte giorni quasi due settimane dopo l’infarto che l’ha colpita la maledetta sera del 3 giugno nella calca di un’impazzita piazza San Carlo a Torino. Lì aveva deciso di assistere alla finale di Champions League poi persa dalla Juventus contro il Real Madrid, lì è andata incontro a un tragico destino quando un boato ha fatto esplodere il panico scatenando una sorta di psicosi collettiva. Una morte, quella di Erika, che ha lasciato sgomento anche Paulo Dybala, che al piccolo Kelvin aveva spedito una maglia in regalo per fargli coraggio e a questa giovane donna dedica invece un pensiero su Twitter: «Una morte assurda – ha scritto il fantasista argentino - in quella che doveva essere una notte di festa. Riposa in pace, Erika». Sempre ai social ha affidato il suo pensiero l’altro juventino Leonardo Bonucci: «Una tragedia atroce e assurda – ha ‘cinguettato il difensore azzurro -. Non ci sono parole per quanto successo ad Erika. Solo silenzio e rispetto di fronte a una morte inaccettabile». Al coro bianconero di cordoglio non manca poi la voce del torinese Claudio Marchisio: «Purtroppo Erika non ce l'ha fatta - ha scritto a corredo di uno sfondo nero il centrocampista -. Non ci sono parole per esprimere il dolore. Solo silenzio, vicinanza alla famiglia e rispetto». Sgomenti anche Massimiliano Allegri («Sono vicino ai familiari e agli amici di Erika – ha ‘twittato’ il tecnico della Juve -: morire così, a nemmeno 40 anni, è davvero assurdo, e non ci sono parole») e il capitano Gigi Buffon («Rabbia. Dolore. Sconcerto. - ha scritto il portiere su Twitter -. Sono vicino a tutti i familiari, parenti e amici di Erika. La mia preghiera e il mio pensiero..»). A sintetizzare il sentimento di tutto il popolo bianconero e di tutti gli italiani è il ‘tweet’ della Juventus, che come Marchisio sceglie uno sfondo nero in segno di lutto per Erika e di vicinanza alla famiglia: «Juventus Football Club - si legge in un comunicato ufficiale del club - esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Erika dopo una lunga sofferenza. I fatti della sera del 3 giugno sono nel cuore di tutti i dirigenti, i tesserati, i dipendenti della Società che si uniscono al dolore della Città».

PANICO A TORINO: FOLLA IN FUGA DA PIAZZA SAN CARLO (FOTO)

Il cordoglio della Juventus https://t.co/mlivx2k3Oe — JuventusFC (@juventusfc) 15 giugno 2017

Una morte assurda in quella che doveva essere una notte di festa. Riposa in pace, Erika. — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 16 giugno 2017

Una tragedia atroce e assurda. Non ci sono parole per quanto successo ad Erika. Solo silenzio e rispetto di fronte a una morte inaccettabile — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 16 giugno 2017