Cambiasso va giù duro: «Solo la Juventus perde le finali contro le spagnole»

TORINO - «L'unica squadra italiana ad aver perso tutte le finali contro le spagnole è stata la Juventus». Non è stato tenero Esteban Cambiasso, centrocampista argentino protagonista dell'Inter del Triplete, durante un'intervista con il quotidiano spagnolo "Marca" a proposito delle finali di Champions League disputate da squadre italiane: «Perché le italiane diventano piccole in finale di Champions con le spagnole? Non è così, non è vero. L'unica che ha perso tutte le finali contro le spagnole è stata la Juventus».

Il giocatore è tornato così sull'amara sconfitta bianconera dello scorso 3 giugno a Cardiff contro il Real. Poi sempre sulle finali, il 36enne centrocampista attualmente all'Olympiacos ha ricordato che «l'Inter ne ha giocata una e l'ha vinta, il Milan anche ha vinto in varie occasioni». In realtà l'unica altra finale giocata da una italiana contro una spagnola, oltre a quelle disputate dalla Juventus, risale al 1994: Milan-Barcellona 4-0.