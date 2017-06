Calciomercato, la Juventus aspetta il baby Penner

TORINO - Non solo Patrik Schick: in bianconero sta per approdare anche un altro talento dalla Repubblica Ceca. Si tratta di Nicolas Penner, centrocampista classe 2001 in arrivo dallo Sparta Praga: si aggregherà subito sottoleva con la Primavera del neo tecnico Alessandro Dal Canto. Operazione che ha radici lontane ne: Pavel Nedved. Il vicepresidente bianconero, infatti, dopo le relazioni incoraggianti dagli scouting è rimasto poi stregato dalle qualità di Penner durante la settimana di prova svolta in inverno con l'Under 17 a Vinovo. Subito avviate le macchine per trasformare Penner nella prossima scommessa del vivaio della Juve, battendo Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.